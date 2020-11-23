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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد قليل.. بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة «مدبولي»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، اجتماع مجلس المحافظين، لمناقشة مجريات الأمور في عدد من الملفات الخدمية والتعليمية والصحية.

ومن المرتقب أن يناقش رئيس الوزراء مع المحافظين، مدى جاهزية محافظة كل منهم للتعامل مع بدء تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا مجددا، وخطتهم للتعامل مع الأمر، وبحث احتياجات كل محافظة، وإزالة أي معوقات أو تحديات قد تكون موجودة.

ومن المرتقب أيضا، مناقشة جاهزية كل محافظة لاستقبال مياه الأمطار، ومناقشة سير العملية التعليمية، وسير عمليات التصالح علي مخالفات البناء، وبحث أي تحديات تواجه أيا منهم، للعمل على إزالتها، في إطار سياسة مدبولي الرامية إلى إنجاز اي إجراءات من شأنها تسريع عمليات التنمية والبناء.

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