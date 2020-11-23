«الأرثوذكسية» تحتفل بتذكار رحيل مطران أسيوط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بالذكرى السنوية السادسة لرحيل الانبا ميخائيل، مطران أسيوط.والأنبا ميخائيل مطران أسيوط ولد في قنا 4 يوليو 1921 وذلك بقرية "الرحمانية"، في "نجع حمادى " بقنا"، وترهبن بدير الأنبا مقار وعمره أقل من عشرون سنة باسم متياس المقارى في 19-2-1939.ورسم مطران بيد البابا يوساب يوم 25 أغسطس 1946 عندما كان عمره 25 سنه وكان وقتها أصغر مطران، وهو من أقدم مطارنة الكرازة المرقسية، حتى لقب بعميد أساقفة الصعيد.ورحل الانبا ميخائيل يوم الأحد 23112014 بأسيوط عن عمر يناهز 93 عامًا.وترأس صلاة الجنازة البابا تواضروس الثانى ولفيف من الاباء المطارنة والاساقفة ودفن بمزاره بدير السيدة العذراء بجبل درنكة - بأسيوط.