رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيش أفغانستان يحبط هجمات صاروخية لـ«طالبان» تستهدف كابول

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
رصدت وزارة الدفاع الأفغانية موقع أربعة صواريخ من طراز «بي إم 1» زرعها مسلحو طالبان لاستهداف العاصمة كابول.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، إن كتيبة عسكرية اكتشفت أربعة صواريخ من طراز «بي إم 1» وضعها مسلحو طالبان في منطقة قلعة قاضي في منطقة باجمان لاستهداف كابول.

وحسب البيان، صادرت القوات الصواريخ الليلة الماضية نتيجة عملية مشتركة.

من جهة أخرى، أعلن مسئولون أفغان مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان قافلة لقوات الأمن في منطقة بغلان شمال البلاد الليلة الماضية.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع عندما كانت قافلة من قوات الأمن تمر عبر طريق قندوز- بغلان السريع، حيث تعرضت لهجوم بوسط البلاد.

وأفادت مصادر إخبارية بأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين.

يأتي ذلك فيما أفاد مسئولون في نمروز بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين في هجوم لطالبان على موقع أمني في منطقة تشاخانسور، بإقليم نمروز.

موضوعات متعلقة

الباز لـ«المصريين»: صوتك مسؤولية امنحه لمن يستحق

«الصحة»: 13 وفاة و351 إصابة جديدة بكورونا

«كاف» يوافق على حضور جماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

الصور

image description

تأخر القضاة يؤجل فتح 7 لجان بـ«إعادة النواب» في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وصفات الأجداد.. ملاذ التونسيين للوقاية من «كورونا»

كينيا تعتزم إطلاق أول مكتبة رقمية بـ2.3 مليون دولار

إعادة فتح صالات الألعاب والمتاجر غير الأساسية في إنجلترا 2 ديسمبر

20 % ارتفاعا في معدلات استخدام «ستاتين» بأمريكا

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان محسن محمد «مفيش رقم بيرُد».. الخميس

غدا.. توقيع «جيوب ممتلئة بالبهجة وأقلام الرصاص» لـ محمد مستجاب

«محطة الدنيا الجديدة» على مسرح مكتبة الإسكندرية

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف