جيش أفغانستان يحبط هجمات صاروخية لـ«طالبان» تستهدف كابول

رصدت وزارة الدفاع الأفغانية موقع أربعة صواريخ من طراز «بي إم 1» زرعها مسلحو طالبان لاستهداف العاصمة كابول.وقالت وزارة الدفاع في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين، إن كتيبة عسكرية اكتشفت أربعة صواريخ من طراز «بي إم 1» وضعها مسلحو طالبان في منطقة قلعة قاضي في منطقة باجمان لاستهداف كابول.وحسب البيان، صادرت القوات الصواريخ الليلة الماضية نتيجة عملية مشتركة.من جهة أخرى، أعلن مسئولون أفغان مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان قافلة لقوات الأمن في منطقة بغلان شمال البلاد الليلة الماضية.وذكرت مصادر أن الحادث وقع عندما كانت قافلة من قوات الأمن تمر عبر طريق قندوز- بغلان السريع، حيث تعرضت لهجوم بوسط البلاد.وأفادت مصادر إخبارية بأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة ستة آخرين.يأتي ذلك فيما أفاد مسئولون في نمروز بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين في هجوم لطالبان على موقع أمني في منطقة تشاخانسور، بإقليم نمروز.