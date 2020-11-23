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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مشتريات قوية تصعد بمؤشرات البورصة جماعيًا بمستهل التعاملات

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:05 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء قوية على غالبية أسهم السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12974 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 4194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2957 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركتا «عامر» و«بورتو جروب» تأجيل الدعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، إلى جلسة 17 يناير لعام 2021.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، تأجيل نظر الدعوى إداريًا المقامة من الشركة الثانية ضد الأولى للمطالبة بكامل مستحقاتها المالية وقدرها 24.8 مليون جنيه عن مشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي شأن آخر، أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، توقيع عقد قرض متوسط الأجل لإعادة تمويل القروض القائمة، بالإضافة إلى تمويل إضافي بإجمالي مبلغ 265 مليون دولار أمريكي بفترة سداد سبع سنوات مع فترة سماح سنتين ونصف السنة، وتعتزم استخدام العائدات ما يعادل 215 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل القروض القائمة مما سيعفي الشركة من سداد الأقساط القادمة خلال فترة السماح، وشريحة إضافية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي متاحة بالسحب على مدى عامين لتمويل الخطط التوسعية المستقبلية وفقًا لرؤية المجموعة، بما في ذلك المصروفات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بإضافة غرف جديدة وتجديد غرف قائمة بفنادق المجموعة في مختلف الوجهات.

وفي سياق آخر، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج 18 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة المجموعة المصرية العقارية 98.5 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 274.8 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الوادي العالمية للاستثمار، 75 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات 75 ألف سهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهى: الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسماعيلية مصر للدواجن، غاز مصر، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

فيما تم إيقاف التعامل على سهم الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء قيام الشركة بتسليم دراسة القيمة العادلة ولحين نشر بيان من الهيئة بشأنها.

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