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حوادث

انتظام التصويت بجولة الإعادة في 13 محافظة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:23 ص
التصويت جولة الإعادة
التصويت جولة الإعادة
حسام محفوظ _ أشرف لاشين
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انطلقت، صباح اليوم، جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، لاختيار 109 مرشحين لم يتمكنوا من حسم المقاعد من الجولة الأولى لتلك المرحلة.

وشهدت المقرات الانتخابية تواجد الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مظلات ومقاعد انتظار، تحسبا لأي تغيرات جوية.

وشددت قوات الشرطة المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية على إجراءات التباعد الاجتماعي في دخول الناخبين، مع التزامهم بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتجرى جولة الإعادة بين 220 مرشحًا لشغل 110 مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى فى الأول من نوفمبر الجارى، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى 4 مرشحين فى الجيزة، و4 فى الوادى الجديد، و14 فى الفيوم، و16 فى بنى سويف، و30 فى المنيا، و24 فى أسيوط، و36 فى البحيرة، و28 فى سوهاج، و18 فى قنا، و6 فى الأقصر، و10 فى أسوان، و26 فى الإسكندرية، و4 فى مطروح.

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