رسميًا.. عادل إمام خارج السباق الرمضاني

قرر الزعيم عادل إمام بشكل نهائي عدم خوض السباق الرمضاني القادم لعدم وجود تجربة مميزة تشجعه على خوضها بعد تجاربه المتكررة خلال السنوات الماضية، والتي كانت آخرها مسلسل "فلانتينو" مع دلال عبدالعزيز، رمضان الماضي، إضافة إلى احتياجه إلى مزيد من الراحة.وأدت الإجازة الطويلة للزعيم في اتجاه نجله المخرج رامي إمام للاتفاق على أعمال سينمائية جديدة تعوضه عن الغياب عن الإخراج خلال الفترة المقبلة.وعقد رامي إمام جلسات عمل مع عدد من الصناع، منهم المنتج أحمد السبكي، وفي النهاية اتفقا على تجربة سينمائية جديدة يبدأ تصويرها خلال العام المقبل، كما يقرأ حاليا إحدى التجارب السينمائية الجديدة ذات الطابع الكوميدي، ليعود رامي مجددا للإخراج في السينما بعد غياب دام 12 عامًا بعد آخر أفلامه "حسن ومرقص".