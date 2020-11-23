314 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حصيلة الإصابات اليومية في طوكيو تتخطى حاجز الـ300 إصابة لليوم السادس على التوالي، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية منذ بدء انتشار الوباء بها إلى 38 ألفا و22 حالة.