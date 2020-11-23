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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الكهرباء: 24 ألف ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم، الاثنين، بلغ 24 ألف ميجاوات مقابل نفس المقدار ليوم أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 15 ألفا و844 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعّلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء عن طريق موقع الوزارة أو التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعّلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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