رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 24 سفينة.

وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

موضوعات متعلقة

دفن جثمان رجل أعمال عثر عليه مقتولا داخل مكتبه بالقليوبية

تطورات جديدة بقضية الفيرمونت وترجيحات بإحالة المتهمين للمحاكمة

«السيرك بدأ».. ماذا سيفعل بهلوانات الإعلام الإخواني حال تصالح تركيا مع السعودية؟

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

الصور

image description

تأخر القضاة يؤجل فتح 7 لجان بـ«إعادة النواب» في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

وصفات الأجداد.. ملاذ التونسيين للوقاية من «كورونا»

كينيا تعتزم إطلاق أول مكتبة رقمية بـ2.3 مليون دولار

إعادة فتح صالات الألعاب والمتاجر غير الأساسية في إنجلترا 2 ديسمبر

20 % ارتفاعا في معدلات استخدام «ستاتين» بأمريكا

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان محسن محمد «مفيش رقم بيرُد».. الخميس

غدا.. توقيع «جيوب ممتلئة بالبهجة وأقلام الرصاص» لـ محمد مستجاب

«محطة الدنيا الجديدة» على مسرح مكتبة الإسكندرية

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف