تداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغ 24 سفينة.وذكرت الهيئة- في بيان اليوم الإثنين- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.