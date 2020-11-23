مقتل 6 من أفراد قوات الأمن الأفغانية في إقليمي بجلان ونيمروز

قُتل 6 على الأقل من أفراد قوات الأمن الافغانية، وأصيب 12 آخرون، في هجومين منفصلين شنتهما حركة طالبان، مساء أمس الأحد، بإقليمي بجلان (في شمال شرق البلاد)، ونيمروز (في جنوب غرب البلاد)، حسب ما قاله مسئولون ومصادر من الإقليمين.ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مصادر في بجلان القول إن طالبان هاجمت أمس الأحد قافلة تابعة للقوات الحكومية في الإقليم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة آخرين.وذكرت المصادر أن الحادث وقع على طريق "بجلان- قندوز" السريع في منطقة "بجلان مركزي".وقالت المصادر إن قوات الأمن كانت في طريقها من قندوز إلى كابول عندما واجهت كمين طالبان، مضيفة أن "الاشتباكات التي وقعت بعد مواجهة الكمين، أسفرت عن إلحاق أضرار ببعض المركبات التابعة للجيش".