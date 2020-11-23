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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أكسفورد تعلن نسبة فاعلية لقاح كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مروة عنبر
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أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، الذي يطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وأشار المختبر إلى أنها نتائج مؤقتة لتجارب سريرية أجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.

من جانبه، أكد الباحث الرئيسي في أسترازينيكا، أندرو بولارد، أن العلماء سعداء بالنتائج، لافتا إلى أن الباحثين وجدوا أنه إذا تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، بدلا من جرعتين كاملتين، فإن نسبة الوقاية ترتفع إلى 90%.

وتابع بولارد: "تظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحا فعالا سينقذ أرواحا كثيرة"، وفقا لفضائية "سكاى نيوز".

ويعد هذا اللقاح أقل إقناعا من لقاحي فايزر بيونتك وموديرينا، اللذين تتجاوز فاعليتهما نسبة 90%، بل وتقترب من 95%.

وتعتبر نسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا المستجد هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.

وحقق لقاح فايزر وبيونتك فاعلية بنسبة 94% بين الأشخاص فوق سن 65 عاما، وهو ما وصفه خبراء بأنه أمر مهم للغاية في وقت يتفشى فيه الفيروس في أنحاء العالم بحالات إصابة قياسية.

ويأتي لقاح "موديرنا" التجريبي في المرتبة الثانية من حيث الفاعلية، حيث كشفت شركة موديرنا الأمريكية عن أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على بيانات مؤقتة عن تجارب إكلينيكية بلغت مرحلة متأخرة، لتصبح الشركة الأمريكية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير، بعد شركة فايزر وشريكتها بيونتيك.

وعلى الرغم من تقدم لقاحي فايزربيونتك وموديرنا على اللقاح الذي تنتجه جامعة أكسفورد من حيث الفاعلية، إلا أن الأخير يمتاز عنهما بعدم حاجته للتخزين في درجات حرارة منخفضة كما هو الحال مع اللقاحين الأولين.

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