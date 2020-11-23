المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يشيد بنظام التطعيمات المصري

أشاد الدكتور أحمد المنظري بجهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وتفعيل البرنامج القومي للتطعيم ضد شلل الأطفال لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.وأشار في بيان لوزارة الصحة، إلى بدء استراتيجية إقليمية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية؛ للقضاء على مرض شلل الأطفال في دول الإقليم، بالتعاون مع مصر لما لها من دور محوري وموقع متميز بين دول إقليم شرق المتوسط.ومن جانبها أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، نجاح البرنامج القومي للتطعيمات بمصر، مشيدةً بإجراءات تعزيز نظام الترصد البيئي لمرض شلل الأطفال من خلال الفرق الوقائية بوزارة الصحة، وتطعيم جميع الأطفال من خلال عدد من الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تقوم بها الوزارة في كافة أنحاء الجمهورية.