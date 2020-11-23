«التضامن»: استهداف 285 مدرسة في الإسماعيلية بمبادرة «العودة الآمنة»

اعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار أنشطة الهلال الأحمر المصري لتوعوية طلاب المدارس بمحافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي كانت قد انطلقت في 15 نوفمبر الجاري مستهدفة تقديم خدمات وأنشطة الترويج الصحي والتوعية بضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية ونشر السلوكيات الصحيحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية المختلفة بجميع أنحاء محافظة الإسماعيلية.واستهدفت المبادرة حتى الآن 285 مدرسة بمناطق (أبوصوير وفايد والوصفية والقصاصين والتل الكبير وغيرها)، بعدد مستفيدين تجاوز 15 ألف طالب وبمشاركة أكثر من 400 متطوعا من متطوعي الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب والتوعية بأهمية استخدامها والاعتناء بالنظافة العامة واليومية بشكل مستمر، إلى جانب تعليق الملصقات التوعوية الشارحة للسلوكيات اللازم اتباعها لتجنب انتقال العدوى وآليات المحافظة على السلامة الشخصية.ويذكر أن للهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في مكافحة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة من خلال عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشأت الحيوية والمستمرة، إلى جانب توزيع حقائب مستلزمات النظافة الشخصية وحملات التوعية الصحية التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع بكل محافظات الجمهورية.