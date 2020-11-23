الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا لحماية المدنيين بعد مهلة استسلام جبهة تيجراي

حثت الأمم المتحدة إثيوبيا، اليوم الاثنين، على ضمان حماية المدنيين، بعد يوم من إمهال رئيس الوزراء آبي أحمد، قوات إقليم تيجراي 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري على ميكيلي، وفقًا لفضائية " العربية عاجل ".ولقي مئات وربما آلاف حتفهم في القتال الذي اندلع منذ 4 نوفمبر الجاري، بين القوات الاتحادية الإثيوبية، وقوات إقليم تيجراي، ما أدى إلى فرار أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا كاثرين سوزي لرويترز، إنها تأمل ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة، وحماية أكثر من 525 ألف مدني يعيشون في ميكيلي.