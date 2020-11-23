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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأخر فتح لجنة بجولة الإعادة بانتخابات «النواب» في الفيوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020.

وشهدت اللجنة الانتخابية بالساحة الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، تأخر فتح أبوابها أمام الناخبين عن المواعيد المقررة لفتحها، حيث تأخرت إلى 9.16 صباحا، في دائرة مركز سنورس.

يذكر أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

و تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألف و60 ناخباً، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألف و707 ناخباً.

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