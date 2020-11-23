تأخر فتح لجنة بجولة الإعادة بانتخابات «النواب» في الفيوم
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020.
وشهدت اللجنة الانتخابية بالساحة الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، تأخر فتح أبوابها أمام الناخبين عن المواعيد المقررة لفتحها، حيث تأخرت إلى 9.16 صباحا، في دائرة مركز سنورس.
يذكر أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.
و تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألف و60 ناخباً، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألف و707 ناخباً.
وشهدت اللجنة الانتخابية بالساحة الشعبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، تأخر فتح أبوابها أمام الناخبين عن المواعيد المقررة لفتحها، حيث تأخرت إلى 9.16 صباحا، في دائرة مركز سنورس.
يذكر أنه تم تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقراً انتخابياً بمراكز اطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألف و132 ناخباً بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.
و تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعة على 75 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 396 ألف و365 ناخباً، بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة إطسا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 594 ألف و60 ناخباً، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزاً انتخابياً، لاستقبال 433 ألف و707 ناخباً.