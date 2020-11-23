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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة حقوقية: 362 مفقودا منذ الغزو العراقي للكويت

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
فايز العنزي
فايز العنزي
أ.ش.أ
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كشف رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية الناطق الرسمي باسم فريق البحث عن الأسرى المفقودين في العراق فايز العنزي، عن أن إجمالي المفقودين الذين لم يعثر عليهم منذ الغزو العراقي للكويت يبلغ 362 مفقودا.

وأوضح العنزي – في تصريح صحفي - أن إجمالي عدد من جرى التعرف عليهم من الأسرى والشهداء الكويتيين، بلغ حتى الآن 243 أسيرا كويتيا.

وفيما يتعلق بما أعلنه رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع العدساني أمس، بشأن تحديد هوية 7 شهداء من الأسرى والمفقودين خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، دعا العنزي الخارجية الكويتية إلى الإعلان عن موعد دفن الرفات الخاصة بالشهداء السبعة بصفة رسمية، وأن يعطى الشهداء وأهاليهم اهتماما يليق بهم.

وأضاف قائلا،:" أتمنى أن يتم تشييع رفات الأسرى السبعة الذين تم التعرف عليهم ضمن القافلة الأخيرة ولحقوا بركب الشهداء المدافعين عن الكويت أبان الغزو العراقي الغاشم بشكل رسمي، على غرار ما جرى سابقا مع شهداء الكويت".

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