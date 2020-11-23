حظر 272 موقعا إلكترونيا في تركيا خلال شهر واحد

أعلنت السلطات التركية عن حظرها 272 موقعًا إلكترونيا، بسبب "بث غير قانوني"، على حد زعمها.وقال بيان صادر عن ولاية "ديار بكر"، إن فرق مديرية الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، عملت على كشف ومتابعة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت بين 15 أكتوبر و15 نوفمبر، فيما تم حجب 218 عنوان "URL" لأنه يتم بثها من الخارج بطريقة يمكن للجميع الوصول إليها دون استخدام أي شبكة خاصة، كما تم حجب 54 عنوان "URL" أخرين يتم بثهم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهم ينشرون "دعاية إرهابية" على حد زعم السلطات التركية.