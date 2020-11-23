إصابات كورونا تصل إلى 492 ألفا و293 في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 492 ألفا و293 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس قد وصل إلى 8967، في حين تعافى من المرض حتى الآن 6642 من المصابين.ومر نحو 38 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.