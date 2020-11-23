مصرع وإصابة 22 شخصا في مسيرة معارضة لرئيس المكسيك

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء انقلاب حافلة كانت تقل مشاركين في مسيرة نظمتها الجبهة الوطنية ضد رئيس المكسيك "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" في ولاية تاماوليباس شمال شرق البلاد.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر إعلامية قولها، إن فرقا من رجال الإنقاذ والأطباء وصلوا على الفور إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للركاب، مضيفة أن السلطات الإقليمية المختصة بدأت بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.وقال شهود عيان، إن سائق الحافلة تجاوز الحد الأقصى للسرعة وفقد السيطرة عليها.