وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ عبد الله

توفي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الرئيس الأسبق للبلاد ولد الشيخ عبد الله بعد معاناة مع المرض وفقا لما نقلته وسائل إعلام اليوم الاثنين.وقالت مصادر عائلية إن الرئيس الأسبق توفي بعد أيام من عودته من رحلة علاجية إلى تركيا عن عمر ناهز الـ 82 عاما.يذكر أن الشيخ كان أول رئيس مدني منتخب للبلاد.