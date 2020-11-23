لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» فعال ضد كورونا بنسبة 90%

أظهرت تجربة لقاح أكسفورد "أسترازينيكا"، اليوم الاثنين، أنه فعال ضد كورونا بنسبة 90%، ويقدم استجابة قوية في مناعة أفراد بالغين في العقد السادس أو السابع من العمر.ونقلًا عن فضائية "العربية عاجل"، أكدت أكسفورد، أن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، وأضافت: تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.وأوضحت أكسفورد، أن تسريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليارات جرعة بداية 2021.ويحيي هذا الآمال في أن اللقاح قد يحمي أفراد هذه الفئات العمرية الذين هم أكثر عرضة لخطر الفيروس.ويقول الباحثون إن نتائج المرحلة الثانية من اختبار اللقاح، التي شارك فيها 560 متطوعا بالغا يتمتعون بصحة جيدة، جاءت "مشجعة".