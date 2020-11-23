بدء توافد الناخبين على لجان اقتراع «النواب» بالبحيرة

بدأ منذ قليل، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، فى انتخابات مجلس النواب، في مرحلة الإعادة بمحافظة البحيرة التى تنطلق اليوم الاثنين، ولمدة يومين.وشهدت جميع اللجان الانتخابية داخل محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركزا إنتخابيا، يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألفا و٣٣٨ ناخبا، في ٩ دوائر انتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشحا على ١٨ مقعدا.