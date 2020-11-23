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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على 113 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن ممثلو الادعاء العام في المكسيك أنه تم العثور على أكثر من 100 جثة في مقبرة جماعية في ولاية خاليسكو غربي البلاد.

وقال المدعي العام المحلي جيراردو أوكتافيو سوليس جوميز إنه تم العثور على رفات ما لا يقل عن 113 شخصا، وتم تحديد هوية 30 جثة على الأقل.

وتم اكتشاف المقبرة في أكتوبر، ويعمل المحققون على استخراج الجثث والتعرف على الضحايا منذ ذلك الحين.

وهناك نحو 60 ألف شخص في عداد المفقودين في المكسيك.

وتحصد الجريمة المنظمة، التي أصبحت متفرقة بشكل متزايد في مجموعات عديدة، عشرات الآلاف من الأرواح سنويا في البلاد.

وشهد العام الماضي مقتل عدد قياسي بلغ نحو 36 ألف شخص.

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