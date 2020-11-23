العثور على 113 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

أعلن ممثلو الادعاء العام في المكسيك أنه تم العثور على أكثر من 100 جثة في مقبرة جماعية في ولاية خاليسكو غربي البلاد.وقال المدعي العام المحلي جيراردو أوكتافيو سوليس جوميز إنه تم العثور على رفات ما لا يقل عن 113 شخصا، وتم تحديد هوية 30 جثة على الأقل.وتم اكتشاف المقبرة في أكتوبر، ويعمل المحققون على استخراج الجثث والتعرف على الضحايا منذ ذلك الحين.وهناك نحو 60 ألف شخص في عداد المفقودين في المكسيك.وتحصد الجريمة المنظمة، التي أصبحت متفرقة بشكل متزايد في مجموعات عديدة، عشرات الآلاف من الأرواح سنويا في البلاد.وشهد العام الماضي مقتل عدد قياسي بلغ نحو 36 ألف شخص.