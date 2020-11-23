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مصر

«التموين»: القليوبية واعدة للاستثمار في مناطق لوجستية وأسواق تجارية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:13 ص
اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان
نرمين محمود الدهان
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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفقد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريبًا كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالي المحافظة.

وتفقد عشماوي والهجان أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواق متخصصة، حيث تم زيارة 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.

وقال عشماوي، إن المواقع التي تم زيارتها هي أماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة، وأن هذة الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوق للجملة ومباني تجارية متعددة الأغراض ومناطق تجارية حديثة وأماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لأبناء المحافظة فرص عمل متنوعة.

وأكد عشماوي، خلال الزيارة، اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية، ما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع.

وأشاد عشماوى بالمواقع التي تم زيارتها برفقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لافتا إلى أن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق للإعلان قريبًا عن هذة الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وأيضا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.

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