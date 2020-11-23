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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ضياء عبد الخالق أحدث المنضمين لأسرة «موسى»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:12 ص
الفنان ضياء عبد الخالق
الفنان ضياء عبد الخالق
منار إبراهيم
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تعاقد الفنان ضياء عبد الخالق رسميًا على الانضمام لأسرة مسلسل "موسى"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ويعكف صناع العمل على التحضيرات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة بقيادة المخرج محمد سلامة استعدادا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويضم مسلسل موسى العديد من الأبطال والنجوم هم محمد رمضان، وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز وعارفة عبد الرسول، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة وفريدة سيف النصر وهبة مجدي وأمير صلاح الدين وعبير صبرى وحمدى الوزير، وتجرى شركة "سينرجي" التعاقد مع بقية أبطال العمل للانتهاء من توقيعهم بشكل رسمى قبل بدء تصوير المسلسل والمقرر له مطلع ديسمبر المقبل.

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