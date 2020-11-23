بسبب العنصرية والتمييز.. اليهود الأتراك يرغبون في الهجرة

قال الدكتور أيكان إردمير، عضو البرلمان التركي السابق ومدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في مؤتمر بعنوان "من القس أندرو برونسون إلى عثمان كافالا.. إعادة التفكير في سجناء الرأي في تركيا"، أن اليهود الأتراك يعانون من أوضاعا صعبة في تركيا وأن الشباب اليهود الأتراك يتطلعون للهجرة من تركيا، حسب قوله، بسبب التمييز المنهجي والتحيز ضد اليهود، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.وتابع إردمير: "على الرغم من تفاؤله بالعلاقات التركية الإسرائيلية، إلا أن ايهود الأتراك يرغبون في ترك تركيا".وتابع: "الجالية اليهودية الأصلية في تركيا وتحديدا الشباب واليهود الأصغر سنًا، يسعون إلى فرص أفضل للتعليم والعمل في الخارج".