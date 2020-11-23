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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1.394 مليون وفاة و58.9 مليون إصابة بكورونا فى العالم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و394 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها اكثر من 58 مليونا و986 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليونا و768 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم أمس الأحد، تراجعا ملحوظا، مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 489 ألفا و12 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7،409 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (866 وفاة)، وإيطاليا (562 وفاة)، والمكسيك (550 وفاة)، والهند (510 وفيات)، ومن الشرق الأوسط إيران (475 وفاة).

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (136،627 إصابة)، والهند (44،404 اصابات)، وإيطاليا (28،337 إصابة)، وروسيا (24،581 إصابة)، وبريطانيا (18،662 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (262،696 وفاة)، والبرازيل (169،197 وفاة)، والهند (133،773 وفاة)، والمكسيك (101،676 وفاة)، وبريطانيا (55،024 وفاة).

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