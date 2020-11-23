بايدن يرشح أنتونى بلينكن لمنصب وزير الخارجية بإدارته الجديدة

كشفت مصادر أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن سيرشح أنتوني بلينكن، الذي عمل مساعدًا له لفترة طويلة، لمنصب وزير الخارجية في إدارته الجديدة بالبيت الأبيض.وكان بلينكين قد عمل نائبا لوزير الخارجية الأمريكي فيما بين عامي 2015 و2017 كما عمل مع بايدن كمستشار له لعدة سنوات وفي سنة 2008 شارك في حملة بايدن للترشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي عندما خسر أمام باراك أوباما.وتوقعت المصادر أن يقوم بايدن بإعلان ترشيحاته للمناصب الوزارية في إدارته الجديدة في غضون الأيام المقبلة، ربما يوم الثلاثاء المقبل، حسب رون كلين كبير مساعدي بايدن.ومن جهة أخرى رجحت المصادر أن يتم ترشيح جيك سوليفان مساعد هيلاري كلينتون في حملتها الرئاسية عام 2016 لمنصب مستشار الأمن القومي حيث عمل مستشارا للأمن القومي لبايدن خلال عمل الأخير نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.ويأتي هذا بينما لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصرا على عدم الاعتراف بنتائج انتخابات 2020 الرئاسية رغم عدم نجاح طعون فريقه القانوني على نتائج تلك الانتخابات في عدد من الولايات الحاسمة.