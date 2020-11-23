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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:58 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 23-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الإثنين، لطيفا نهارا باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس.

وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحري: كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطارا خفيفة نسبتها 30% تقريبا، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، 30% تقريبا.

ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، ولحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 23 15
الإسكندرية 22 16
تصل الحرارة في وادي النطرون 23 15
طنطا 23 14
تصل الحرارة في شبين الكوم 23 15
دمنهور 22 15
تصل الحرارة في بلطيم 22 15
مطروح 21 14
تصل الحرارة في السلوم 20 12
سيوة 22 10
تصل الحرارة في بورسعيد 23 16
دمياط 23 16
تصل الحرارة في الزقازيق 23 15
المنصورة 22 14
تصل الحرارة في الإسماعيلية 24 14
السويس 24 14
تصل الحرارة في العريش 24 14
رفح 23 14
تصل الحرارة في رأس سدر 24 15
نخل 22 06
تصل الحرارة في نويبع 24 18
طابا 24 16
تصل الحرارة في كاترين 19 05
الطور 24 15
تصل الحرارة في شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 17
تصل الحرارة في مرسى علم 26 18
الفيوم 23 11
تصل الحرارة في بني سويف 24 11
المنيا 24 11
تصل الحرارة في أسيوط 25 12
سوهاج 25 12
تصل الحرارة في قنا 25 13
الأقصر 26 13
تصل الحرارة في أسوان 27 14
إدفو 27 14
تصل الحرارة في أبوسمبل 27 14
الوادي الجديد 25 10
تصل الحرارة في شلاتين 28 18
أبورماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 27 19
رأس حدربة 26 19

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