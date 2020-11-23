تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارةوننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 23-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.حالة الطقس اليوم فى مصرويشهد نهار اليوم الإثنين، لطيفا نهارا باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس.وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحري: كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطارا خفيفة نسبتها 30% تقريبا، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، أمطارا خفيفة إلى متوسطة، 30% تقريبا.ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، ولحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظاتالعظمى الصغرىتصل الحرارة في القاهرة 23 15الإسكندرية 22 16تصل الحرارة في وادي النطرون 23 15طنطا 23 14تصل الحرارة في شبين الكوم 23 15دمنهور 22 15تصل الحرارة في بلطيم 22 15مطروح 21 14تصل الحرارة في السلوم 20 12سيوة 22 10تصل الحرارة في بورسعيد 23 16دمياط 23 16تصل الحرارة في الزقازيق 23 15المنصورة 22 14تصل الحرارة في الإسماعيلية 24 14السويس 24 14تصل الحرارة في العريش 24 14رفح 23 14تصل الحرارة في رأس سدر 24 15نخل 22 06تصل الحرارة في نويبع 24 18طابا 24 16تصل الحرارة في كاترين 19 05الطور 24 15تصل الحرارة في شرم الشيخ 26 19الغردقة 27 17تصل الحرارة في مرسى علم 26 18الفيوم 23 11تصل الحرارة في بني سويف 24 11المنيا 24 11تصل الحرارة في أسيوط 25 12سوهاج 25 12تصل الحرارة في قنا 25 13الأقصر 26 13تصل الحرارة في أسوان 27 14إدفو 27 14تصل الحرارة في أبوسمبل 27 14الوادي الجديد 25 10تصل الحرارة في شلاتين 28 18أبورماد 27 18تصل الحرارة في حلايب 27 19رأس حدربة 26 19