رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحثون يوصون بإدراج حيوان خلد الماء الأسترالى ضمن «الأنواع المهددة بالانقراض»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:12 ص
حيوان خلد الماء
حيوان خلد الماء الأسترالى
وكالات
طباعة
أوصى باحثون بإدراج خلد الماء الأسترالي الذي يطلق عليه اسم منقار البطة ضمن " الأنواع المهددة بالانقراض"، نتيجة التراجع الكبير في أعداد هذا الحيوان الثديي الصغير.

وقدم باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز هذه التوصية إلى حكومة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من إعداد تقرير لتقييم الأنواع المهددة بالانقراض.

وتوصل تقرير جامعة نيو ساوث إلى أن حيوان خلد الماء الذي يعيش في شرق أستراليا قد تقلص بنسبة تصل إلى 22 % على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

ويتوقع الباحثون أن عدد السكان ربما يكون قد انخفض بأكثر من 50 % نتيجة لتطهير الأرض التاريخي وضبط الأنهار والجفاف الشديد.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون زيادة حدة حرائق الغابات وحدوثها قد ساهمت في تقلص أعداد حيوان خلد الماء بشكل كبير.

وقال المعد الرئيسي للتقرير جيلاد بينو "لا يزال خلد الماء يواجه تهديدات مستمرة عبر نطاقه.
وسيستمر الاستخراج غير المستدام للمياه وتطهير الأراضي في الضغط على النظم البيئية للمياه العذبة وسيؤدي إلى التراجع في المستقبل".

وحاليًا، يتم إدراج حيوان خلد الماء ضمن الأنواع "شبه المهددة بالانقراض" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ولكنه غير مدرج على أنه من الأنواع المهددة بموجب قانون حماية البيئة وحفظ التنوع البيولوجي الأسترالي.

موضوعات متعلقة

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

قاتلة رضيعها بالمحلة ساومت زوجها على قائمة المنقولات مقابل التستر عليها

«الصحة»: 13 وفاة و351 إصابة جديدة بكورونا

الباز لـ«المصريين»: صوتك مسؤولية امنحه لمن يستحق

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

باحثون يوصون بإدراج حيوان خلد الماء الأسترالى ضمن «الأنواع المهددة بالانقراض»

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23-11-2020

ورقة الحظ.. كولومبى يربح 13 مليار بالصدفة

خطر جديد يهدد النظام الصحى فى غزة

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين