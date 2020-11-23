رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحوثيون يعلنون استهداف محطة لـ«أرامكو» فى جدة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
أرامكو
أرامكو
وكالات
طباعة
أعلنت جماعة الحوثي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استهداف محطة توزيع أرامكو فى جدة، وذلك حسبما أفادت شبكة "بي بي سي"، في نبأ عاجل لها.

ونقلت "بي بي سي"، عن المزاعم الحوثية قولها: "استهدفنا محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ وكانت الإصابة دقيقة جدا وسيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف".

موضوعات متعلقة

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

إحالة دعوى مرتضى منصور ضد الأوليمبية للمفوضين

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

«كاف» يوافق على حضور جماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 23-11-2020

ورقة الحظ.. كولومبى يربح 13 مليار بالصدفة

خطر جديد يهدد النظام الصحى فى غزة

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين