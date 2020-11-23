الحوثيون يعلنون استهداف محطة لـ«أرامكو» فى جدة

أعلنت جماعة الحوثي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، استهداف محطة توزيع أرامكو فى جدة، وذلك حسبما أفادت شبكة "بي بي سي"، في نبأ عاجل لها.ونقلت "بي بي سي"، عن المزاعم الحوثية قولها: "استهدفنا محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ وكانت الإصابة دقيقة جدا وسيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف".