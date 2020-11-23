255 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية زيادة يومية أخرى بلغت أكثر من 200 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين بعد يوم من تشديدها قواعد التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثالثة من العدوى.وبلغ العدد اليومي للإصابات 255 حالة جديدة نزولا من 330 حالة تم تسجيلها يوم الأحد بعد أن ظل عدد الإصابات يحوم فوق 300 حالة لمدة خمسة أيام متتالية، وهو مستوى لم نشهده كوريا الجنوبية منذ أغسطس حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وقال المسؤولون إن الأرقام تميل إلى الانخفاض خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب قلة الاختبارات.وعززت الحكومة قواعد التباعد في العاصمة سول والمناطق المجاورة يوم الأحد وأغلقت الحانات والنوادي الليلية وفرضت قيودا على التجمعات الدينية وتناول الطعام في المطاعم ابتداء من يوم الثلاثاء.