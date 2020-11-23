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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تعلن بدء برنامج التطعيم ضد كورونا فى يناير

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:50 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، إن إسبانيا ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا في يناير وتتوقع تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر.

وأضاف أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي لديهما خطة تطعيم كاملة.

وقال سانتشيث، في مؤتمر صحفي بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين إن "الحملة ستبدأ في يناير وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم، سيكون بوسع قطاع كبير جدا من السكان الحصول على تطعيم، مع كل الضمانات، في النصف الأول من العام".

وقال سانتشيث إن إسبانيا ستنفذ استراتيجية عامة واحدة تبدأ "بالمجموعات ذات الأولوية" مضيفا أنه سيقدم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأضاف: "أمامنا بضعة أشهر صعبة ولكن تم رسم خارطة الطريق".

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني في أوروبا الغربية بعد فرنسا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حيث سجلت نحو 1.5 مليون حالة إصابة و46619 حالة وفاة.

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