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تقارير ومتابعات

«سيرة القاهرة».. مبادرة شبابية لتنظيف آثار مصر المنسية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
مبادرة شبابية لتنظيف
مبادرة شبابية لتنظيف آثار مصر
أحمد فودة
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تحت عنوان مبادرة الحفاظ على تراث العاصمة، أطلقت مجموعة شبابية مهتمة بالتراث المصرى، مشروع "سيرة القاهرة"، الذى يهدف إلى إنقاذ وتنظيف الآثار المصرية القديمة، بمجهود ذاتى، وانتشالها من يد الإهمال التى أصابتها عبر سنوات طويلة، لم يشفع لها تاريخها العريق وقيمتها العظيمة التى يجهلها البعض من قاطنى المناطق المجاورة لها.

يقول زيزو عبده، أحد الأعضاء المؤسسين للمشروع: "فى البداية الفكرة جاءت لنا كمجموعة أصدقاء كنا نعشق التصوير فى تلك الأماكن الأثرية، ولاحظنا حجم الإهمال الكبير الذى سيطر على هذه الأماكن وجعل منها مقالب قمامة ومرتع لبعض الأعمال غير الأخلاقية، فقررنا على الفور إطلاق مبادرة شبابية لتنظيف هذه الأماكن الأثرية، وبمجهود ذاتى دون الحصول على تمويلات مادية من أى جهة، وساعدنا فى نجاح المبادرة هو أن عدد كبير من أعضائها خريجى تاريخ وآثار، وهو الأمر الذى اختصر المشوار زمنيًا وماديًا".

وأضاف: "كل خطوة نقوم بها تكون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار بقطاعيه المختصين بالآثار الإسلامية والقبطية، المشروع لم يمض على خروجه للنور سوى أسبوعين، ولكن نجحنا خلالهم فى تنظيف ثلاث أماكن أثرية ذو تاريخ عريق، وهى قبة الحصواتى، أثر فاطمى يعود تاريخه لـ1150 م بمنطقة الإمام الشافعى، وزاوية حسن الرومى التى يعود تاريخها لـ1523م، وقبة قنصوة أبو سعيد التى يعود تاريخها للقرن الـ15 الميلادي.

وتابع: "الحمد لله هناك إقبال كبير من المتطوعين للمشاركة فى المبادرة، ويعمل الشباب بالمشروع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة ٥ مساءً، ونقوم بتجميع القمامة والردم في سيارات نقل وإلقائها فى الأماكن المخصصة لها".

وعن الصعاب التى تواجه المبادرة فهى تتلخص، كما يشير "زيزو"، في بعض الأماكن الأثرية التى تعوم على مياه جوفية أو مياة الصرف الصحى، لأنها تحتاج لمشروع هندسي متخصص لإنقاذها قبل تنظيفها، حتى لا تتعرض للانهيار خلال عملية التنظيف.

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