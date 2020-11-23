رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا ترفع مؤشر الدين العام فى المغرب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:38 ص
مؤشر الدين العام
مؤشر الدين العام فى المغرب
وكالات
طباعة
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ارتفاع مؤشر الدين العام نهاية العام الجاري، بعد أن سجل انخفاضا خلال 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات، واستقر عند 64.9%.

وأفادت معطيات الوزارة بأن "الارتفاع المرتقب في مؤشر الدين العام سببه تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وزيادة عجز الميزانية".

وتشير البيانات، التي قدمت على هامش مناقشة مشروع الميزانية المالية لعام 2021 إلى أن "حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20% من مجموع الدين العام، وأن معظمه تتم تعبئته بشروط ميسرة، ناهيك عن أن المدة الزمنية المتبقية للسداد وصلت إلى 7 سنوات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2%".

وتؤكد الحكومة أن ذلك لن يؤثر على استدامة الدين على اعتبار أن بنيته الحالية تبقى سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها.

وكنتيجة للتطورات، سيصل عجز الميزانية للسنة الجارية 7.5 % من الناتج الداخلي مقارنة مع المستوى المقدر سابقا في حدود 3.5 %، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم العجز بمبلغ 40.1 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.

موضوعات متعلقة

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء «مو» من كورونا (صورة)

صرف «شوبير» بعد الاستماع لأقواله في بلاغه ضد لاعب الزمالك

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

الإمارات تطلق حملة لكشف أكاذيب داعش «أونلاين»

تيليجراف: سيطلب من المصابين بكورونا الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام

وفاة مؤسس «تحدى الثلج» عن 37 عامًا

ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى بالفوز على نابولى 3ـ1

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين