الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا اليوم، نزولا من 17 إصابة تم رصدها في اليوم السابق.وقالت اللجنة الصحية الوطنية إن 9 إصابات تعود لأشخاص وافدين من الخارج، في حين أن الإصابتين المتبقيتين تم تسجيلهما محليا في شانغهاي.ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 86442، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634.