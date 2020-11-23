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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: قد تبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا الشهر المقبل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:56 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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نُقل عن وزير الصحة الألماني ينس سبان قوله، إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات «كوفيد-19» الشهر المقبل.

وقال «سبان»، في مقابلة صحفية: «هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور».

وأضاف أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر.

وأشار إلى إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.

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