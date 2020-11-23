رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سانشيز: الحظر أثبت فاعليته فى تراجع كورونا بإسبانيا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
بيدرو سانشيز
بيدرو سانشيز
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن استراتيجية إسبانيا للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "تعطي نتائج" فيما كشف تفاصيل خطط لتلقيح معظم السكان العام المقبل.

وسجلت البلاد أقل من 400 إصابة بكوفيد-19 من أصل مئة ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية، مقارنة مع 530 حالة في مطلع الشهر كما قال في مؤتمر صحفي بعد قمة لقادة مجموعة العشرين عقدت افتراضيا على مدى يومين.

وأوضح أن هذا دليل على أن إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي والذي سمح للحكومات الإقليمية بفرض قيود لمكافحة الفيروس مثل حظر تجول ليلي وقيود على السفر بين المناطق، اثبت فاعليته.

وقال إن "الاستراتيجية تعطي نتائج" مضيفا أن إسبانيا تمكنت من خفض عدد الحالات بدون فرض إغلاق تام للمرة الثانية كما فعلت عدة دول أوروبية أخرى.

وكان سانشيز أعلن الجمعة خطة واعدة لتلقيح "جزء كبير جدا" من شعب اسبانيا البالغ 47 مليون نسمة، بحلول منتصف العام 2021.

وأوضح، الأحد، أن الحملة ستبدأ في كانون الثاني(يناير) وستشمل 13 ألف نقطة تلقيح في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن 14 مليون شخص تلقوا لقاح الانفلونزا خلال ثمانية أسابيع فقط هذا العام مقارنة مع عشرة ملايين السنة الماضية.

وتابع سانشيز "القدرة التي تملكها خدماتنا الصحية الوطنية للتلقيح في فترة قصيرة، جيدة جدا بصراحة وتعطينا الثقة بأنه يمكننا تحقيق هذا الهدف الطموح".

وأضاف "لا يزال أمامنا أشهر صعبة للغاية لكن خارطة الطريق قد رسمت".

وقال سانشيز إن تفاصيل إضافية عن الخطة التي كانت قيد الإعداد منذ (سبتمبر)، ستكشف بعدما تمت الموافقة عليها الثلاثاء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

موضوعات متعلقة

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

الباز لـ«المصريين»: صوتك مسؤولية امنحه لمن يستحق

«علمية كورونا»: جاهزون لأسوأ السيناريوهات.. وبروتوكول العلاج يكفى 6 أشهر

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

خطر جديد يهدد النظام الصحى فى غزة

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الإثنين 23-11-2020

الإمارات تطلق حملة لكشف أكاذيب داعش «أونلاين»

تيليجراف: سيطلب من المصابين بكورونا الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين