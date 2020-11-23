«آبل» تضيف ميزة جديدة فى هواتفها لعملائها

طرحت شركة "آبل" الأمريكية ميزة جديدة تدعى "Scribble"، والتي يمكن لمستخدمي أجهزة "iPadOS 14" من خلالها، تحويل كتابة اليد إلى نصّ مكتوب.ويمكن اختبار هذه الميزة من خلال فتح تطبيق "Notes"، ثم النقر فوق رمز القلم وتحديد القلم المميز بالحرف "a".وبمجرّد تحديد قلم الكتابة اليدوية، يمكن للمستخدم كتابة شيء، وسيرى بها كيف سيتحول خطّ اليد إلى نصّ مكتوب.وتتميز هذه الميزة بالسرعة الكافية لتحويل الكتابة اليدوية أثناء التنقل، وهذا أمرٌ يعتبر مفيدًا جدًا للأشخاص الذين يقومون بتدوين ملاحظاتهم السريعة أو إعداد قائمة البقالة بسرعة حتى لو كان خطهم رديئًا.وفي حال قمت بوضع دائرة حول كلمة باستخدام القلم وتمييزها، فستظهر خيارات مثل القص أو النسخ، ومن الممكن أيضًا كتابة عنوان باستخدام قلم آبل بخط اليد في الخرائط والبحث عن موقعه.وفي حال لم يكن لدى المستخدم قلم آب، فإنّ قلم "Logitech Crayon" يفي بالغرض، مع العلم أنه لا يوجد دعم لـ "Scribble" في محرّر مستندات Google وMicrosoft Office.ويمكن تفعيل الميزة الجديدة افتراضيًا في "iPadOS 14"، كما أنه يوجد خيار لتشغيلها أو توقيفها، ويكون ذلك من خلال فتح تطبيق الإعدادات - بالتمرير لأسفل - تحديد Apple Pencil، وبعدها تحديد التبديل بجوار Scribble.