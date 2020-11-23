كينيا تسجل أكثر من 1200 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكينية تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بالإضافة إلي 17 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 77 ألفًا و372 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و380 حالة.