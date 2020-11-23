حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 23 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.عاطفيًا: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.صحيًا: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.