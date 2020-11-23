حملة ترامب تنفى عضوية المحامية سيدنى باول بالفريق

أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانا، أكدت فيه أن المحامية سيدني باول، ليست عضوا في الطاقم القانوني للرئيس.وأوضح البيان أن "سيدني باول تمارس المحاماة لحسابها الخاص"، مضيفا أنها "ليست عضوا في فريق ترامب القانوني، كما أنها ليست محامية شخصية للرئيس".وجاء هذا البيان بعد أيام من إطلاق باول تصريحات خلال مؤتمر صحفي بحضور فريق ترامب القانوني، ادعت فيها تعرض الانتخابات للتزوير.كما يأتي هذا البيان بعد يوم من رفض القضاء طعون حملة ترامب في نتائج انتخابات ولاية بنسلفانيا، ما شكل ضربة قاسية للرئيس الذي يسعى لقلب النتيجة.