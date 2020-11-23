حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 23 نوفمبر 2020
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع الأبراج ليوم الإثنين على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.
عاطفيًا: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.
صحيًا: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج إلى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.
الثور
مهنيًا: تسنح لك الظروف لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملًا إنجازها سريعًا.
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما.
صحيًا: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح.
الجوزاء
مهنيًا: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.
عاطفيًا: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.
صحيًا: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت.
السرطان
مهنيًا: لن تواجه هذا اليوم منافسًا قويًّا ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلًا عند المطبّات.
عاطفيًا: تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.
صحيًا: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.
الأسد
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: لا تتخيّل أن طيبة الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك في القريب العاجل.
صحيًا: أنت تحب المغامرة لذا يمكنك ممارسة تسلق الجبال، فتشعر بالتجديد والخروج عن المألوف.
العذراء
مهنيًا: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير اشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر.
عاطفيًا: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض.
الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
صحيًا: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.
الميزان
مهنيًا: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح.
عاطفيًا: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.
صحيًا: تباشر المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك.
العقرب
مهنيًا: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض الزملاء المخلصين لك.
عاطفيًا: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجددًا وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم.
القوس
مهنيًا: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح.
عاطفيًا: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرًا لأنهم قد يستغلون وضعك.
صحيًا: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك.
الجدي
مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.
عاطفيًا: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.
صحيًا: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.
الدلو
مهنيًا: تسجل تقدمًا ملموسًا، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وربما تميل إلى السفر أو تخطط له.
عاطفيًا: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجده عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر.
صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها.
الحوت
مهنيًا: تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحديًا كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة.
عاطفيًا: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددًا، عالج الأمور مع الشريك بروية، وتفاهما على ما يفيد مصلحتكما.
صحيًا: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.
الحمل
مهنيًا: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.
عاطفيًا: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.
صحيًا: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج إلى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.
الثور
مهنيًا: تسنح لك الظروف لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملًا إنجازها سريعًا.
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما.
صحيًا: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح.
الجوزاء
مهنيًا: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.
عاطفيًا: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.
صحيًا: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت.
السرطان
مهنيًا: لن تواجه هذا اليوم منافسًا قويًّا ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلًا عند المطبّات.
عاطفيًا: تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.
صحيًا: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.
الأسد
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: لا تتخيّل أن طيبة الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك في القريب العاجل.
صحيًا: أنت تحب المغامرة لذا يمكنك ممارسة تسلق الجبال، فتشعر بالتجديد والخروج عن المألوف.
العذراء
مهنيًا: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير اشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر.
عاطفيًا: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض.
الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
صحيًا: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.
الميزان
مهنيًا: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح.
عاطفيًا: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.
صحيًا: تباشر المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك.
العقرب
مهنيًا: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض الزملاء المخلصين لك.
عاطفيًا: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجددًا وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم.
القوس
مهنيًا: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح.
عاطفيًا: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرًا لأنهم قد يستغلون وضعك.
صحيًا: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك.
الجدي
مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.
عاطفيًا: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.
صحيًا: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.
الدلو
مهنيًا: تسجل تقدمًا ملموسًا، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وربما تميل إلى السفر أو تخطط له.
عاطفيًا: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجده عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر.
صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها.
الحوت
مهنيًا: تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحديًا كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة.
عاطفيًا: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددًا، عالج الأمور مع الشريك بروية، وتفاهما على ما يفيد مصلحتكما.
صحيًا: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.