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الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 23 نوفمبر 2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع الأبراج ليوم الإثنين على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.
عاطفيًا: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.
صحيًا: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج إلى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.

الثور
مهنيًا: تسنح لك الظروف لتتقدم بمشروع جديد أو لتباشر خطة مهمة آملًا إنجازها سريعًا.
عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة تكون في مصلحتكما.
صحيًا: تواجه بعض الأمراض نتيجة شعورك بالإرهاق والتعب كآلام الظهر والمفاصل، حاول أن تستريح.

الجوزاء
مهنيًا: تواجه بعض العثرات وتجبر إلى مضاعفة الجهود لكي تنجح خطواتك، وتبدو استعداداتك ضئيلة لمواجهة العوائق.
عاطفيًا: حاول أن تقصّر المسافات مع الشريك، فهو قادر أن يمنحك الأمان الذي تحتاج إليه حاليًا وحتى مستقبليًا.
صحيًا: تشعر ببعض الانزعاج في أثناء النوم، سببه البدانة المفرطة، والحل هو الحمية بأسرع وقت.

السرطان
مهنيًا: لن تواجه هذا اليوم منافسًا قويًّا ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلًا عند المطبّات.
عاطفيًا: تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.
صحيًا: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.

الأسد
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم آفاقًا واسعة، إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، وترغب جدًا في تحسين وضعك المهني.
عاطفيًا: لا تتخيّل أن طيبة الشريك تمنحك المجال لتستمرّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك في القريب العاجل.
صحيًا: أنت تحب المغامرة لذا يمكنك ممارسة تسلق الجبال، فتشعر بالتجديد والخروج عن المألوف.

العذراء
مهنيًا: اعتراضاتك غير المبرّرة تثير اشمئزاز الآخرين، وتبعدهم عنك في وقت تحتاج فيه إلى أكبر دعم ممكن، لكنك سرعان ما تستدرك الأمر.
عاطفيًا: لا تحاول فرض إرادتك على الشريك، بل تعامل مع الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض.
الظروف، اللين أحيانًا يؤدي إلى النتائج المرجوة.
صحيًا: رفّه عن نفسك، واترك هموم العمل في العمل وقم بعض التمارين الرياضية المفيدة.

الميزان
مهنيًا: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح.
عاطفيًا: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.
صحيًا: تباشر المشي مدة ساعة يوميًا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك.

العقرب
مهنيًا: تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض الزملاء المخلصين لك.
عاطفيًا: ما من شيء يهدّد العلاقة بالشريك، الصبر يؤدّي إلى تصويب البوصلة مجددًا وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: لا تكثر من أكل الحلويات والنشويات، بل اعتمد على الفواكه المفيدة والمساعدة على التهضيم.

القوس
مهنيًا: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح.
عاطفيًا: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرًا لأنهم قد يستغلون وضعك.
صحيًا: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك.

الجدي
مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.
عاطفيًا: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.
صحيًا: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.

الدلو
مهنيًا: تسجل تقدمًا ملموسًا، باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وربما تميل إلى السفر أو تخطط له.
عاطفيًا: تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك، وتجده عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر.
صحيًا: تتريث بعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لا بد منها.

الحوت
مهنيًا: تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحديًا كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة.
عاطفيًا: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددًا، عالج الأمور مع الشريك بروية، وتفاهما على ما يفيد مصلحتكما.
صحيًا: ينتابك شعور من الفرح يريحك نفسيًا ويخلّصك من ترسبات الماضي المزعجة.

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