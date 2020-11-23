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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل توقع مع روسيا مذكرة لشراء لقاح «سبوتنيك V»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:33 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها بصدد التوقيع على مذكرات مع شركات أدوية أجنبية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لشراء لقاحات ضد كورونا بما فيها "سبوتنيك V" الروسي.

وعقد مسؤولو الوزارة اجتماعات الأسبوع الماضي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركات "فايزر" و"بيونتيك"، و"موديرنا" و"جونسون" الأمريكية والألمانية في وقت تدرس فيه الصحة البرازيلية الوثائق التي قدمتها المصادر المعنية، لشراء اللقاحات في "اللحظة المناسبة".

وذكر بيان عن الوزارة، أن "الحكومة وقعت عقودا للحصول على 142.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، حيث سيتمكن ثلث سكان البلاد من تلقي التطعيم".

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