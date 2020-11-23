بايدن يعلن أول أعضاء إدارته الثلاثاء القادم

قال مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيعلن أسماء أول مجموعة من الوزراء يوم الثلاثاء،حيث يعتزم اختصار مراسم تنصيبه بسبب الجائحة، وذلك في الوقت الذي يضع فيه الأساس لإدارته الجديدة على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة.ومنذ إعلان فوز بايدن قبل أسبوعين، رفع ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية ومارس ضغوطا هائلة لمنع الولايات من التصديق على نتائج الانتخابات، ومُني السبت الماضي بخسارة دعوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا.وحث رون كلين، الذي عينه بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إدارة ترامب وخاصة إدارة الأجهزة العامة، على الاعتراف رسميا بفوز بايدن للسماح ببدء عملية نقل السلطة.وأضاف كلين "آمل أن تقوم مديرة إدارة الأجهزة العامة (إميلي مورفي) بعملها".وكشف بايدن عن سلسلة من الأسماء المختارة للعمل في البيت الأبيض، وقال كلين "سترون أول أعضاء يختارهم (بايدن) للعمل في إدارته هذا الثلاثاء"، لكنه أحجم عن ذكر أسماء.