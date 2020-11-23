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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: بريطانيا ترفع قيود الحجر الصحى للسفر اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
قيود الحجر الصحى
قيود الحجر الصحى للسفر
وكالات
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قالت صحيفة تليجراف إن وزير النقل البريطاني سيعلن صباح اليوم الاثنين عن أن قيود الحجر الصحي الشاملة ستنتهي في وقت مناسب لعيد الميلاد حتى تتمكن الأسر من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب.

وأضافت الصحيفة يوم الأحد أن القيود ستُخفض من 14 يومًا إلى خمسة أيام إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد.

وقالت إنه سيتم سن النظام الجديد في 15 أو 16 ديسمبر مع إخراج الناس من الحجر الصحي بمجرد حصولهم على نتائج الاختبارات.

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