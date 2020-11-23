بعد 16 ألف إصابة.. 6 قرارات عاجلة بالخرطوم لمكافحة كورونا

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر، مجموعة من القرارات التي تتعلق بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا وذلك بناءً على خطاب وتقرير مدير عام وزارة الصحة بالولاية في اجتماع لجنة الطوارئ الصحية المشتركة الذي انعقد أمس الأحد.وأكد والي الخرطوم على أنه يجب على جميع المواطنين والمؤسسات الالتزام بالآتي:- الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية واللجنة المشتركة بالولاية.- التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية الخرطوم بالعمل بنسبة 50٪ من القوى العاملة ويستثنى من ذلك القطاعات الحيوية بالدولة.- إيقاف إقامة الحفلات والمناسبات بصالات الأفراح والأندية.- إيقاف نشاط الصالات الرياضية ومحال الشيشة.- حظر التجمعات الجماهيرية ويشمل ذلك الحفلات العامة والحشود وحفلات التخرج.- الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الأسطح والأيدي في منافذ تقديم الخدمات كالبنوك والأماكن التجارية ومجمعات خدمات الجمهور والمطاعم والكافتيريات.وأكد والي الخرطوم على أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.