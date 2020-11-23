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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

اليوم.. «رجال الأعمال» تعقد ندوة حول مستقبل المشروعات الصغيرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:24 ص
رجال الأعمال
رجال الأعمال
أسماء إبراهيم
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تنظم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين ندوة حول مستقبل المشروعات الصغيرة والبرامج التمويلية المتاحة والفرص والتحديات التي تواجه الشركات في بورصة النيل.

وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن الندوة تعقد بعنوان: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة..التحديات والفرص» وتهدف إلى إلقاء الضوء على المجمعات الصناعية، وآليات التمويل المتاحة بجانب بورصة النيل ودور الجهاز المصرفي في إتاحة التمويل.

وأضاف «الشافعي»، أن الندوة تتضمن جلستين الأولى عن المجمعات الصناعية الصغيرة ودورها التنموي في دعم التكامل الصناعي بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبري، بحضور هاني عماد الدين محمد رئيس القطاع المركزي للتمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع، كما تتضمن الجلسة الثانية آليات التمويل المتاحة لمساندة القطاع ومنها بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتتحدث فيها داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال وتستعرض فيها الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في بورصة النيل.

وأضاف، كما تستعرض الندوة، دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتتحدث فيها ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة في مصر عن البرامج التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتحدث في ذات الجلسة محي سعدالدين رئيس عمليات تمويل المشروعات بالبنوك الأهلي المصري، عن دور الجهاز المصرفي في إتاحة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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