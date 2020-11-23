رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

كورونا يجبر مدارس بيت لحم على الإغلاق

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
مدارس بيت لحم
مدارس بيت لحم
وكالات
طباعة
قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء الأحد، إغلاق مدرستين وشعب صفية لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن التربية والتعليم قررت إغلاق مدرستي الرواعين شرق بيت لحم، بعد إصابة معلم، والتحدي 5 لإصابة معلمة، والصف التاسع في مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم، لإصابة طالب، وصفي التوجيهي في مدرسة بنات تقوع الثانوية بعد اصابة طالبتين.

وأضافت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشاره.

موضوعات متعلقة

ضبط المتهم بقتل ابنته وبدء التحقيقات معه فى قنا

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

صرف «شوبير» بعد الاستماع لأقواله في بلاغه ضد لاعب الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

image description

«مياه أسيوط» تنظم برنامجا تدريبيا على السلامة والصحة المهنية

image description

صور السيسي تزين جدران المدارس احتفالا بعيد ميلاده

image description

منتخب جامعة أسيوط يتعادل مع نادي أسمنت أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تيليجراف: سيطلب من المصابين بكورونا الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام

وفاة مؤسس «تحدى الثلج» عن 37 عامًا

ميلان يستعيد صدارة الدورى الإيطالى بالفوز على نابولى 3ـ1

فلكي: أبكر وقت لغروب الشمس في السنة الثلاثاء

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «صاحبك كبر» ديوان العامية الأول لـ إسلام خلف

سميحة أيوب: محمود مرسي رجل عظيم لن يجود الزمان بمثله

بروفات مكثفة للعرض المسرحى «لحظة حب» بالبالون

أمهات الأدباء 3| علاقة أنيس منصور بوالدته: أنقذته من الموت مرتين