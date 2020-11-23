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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تتهم الجيش الهندى باستهداف حفل زفاف

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:08 ص
الجيش الهندى
الجيش الهندى
وكالات
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قالت وكالة العلاقات العامة لدى الجيش الباكستاني إن 11 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال أصيبوا بجروح، حيث أطلقت القوات الهندية النار على مشاركين في حفل زفاف بقرية باكستانية حدودية.

وجاء في بيان الوكالة أن "11 مدنيا بريئا، بينهم 6 نساء و4 أطفال، جرحوا عندما انتهك الجيش الهندي دون مبرر وقف إطلاق النار في قطاع خيراتا على طول خط السيطرة، بإطلاق صواريخ وقذائف هاون ثقيلة على المدنيين خلال حفل زفاف في قرية جيغجوت".

ووصفت السلطات الباكستانية "الهجوم المتعمد" للجيش الهندي على المدنيين بأنه "عمل غير أخلاقي وغير مهني واستخفاف تام بحقوق الإنسان"، وانتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2003.

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